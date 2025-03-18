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На зеленой ветке метро Москвы приостановили движение поездов из-за человека на пути

Дептранс: нет движения поездов на участке Замоскворецкой линии метро Москвы
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РИА Новости

Нет движения поездов на Замоскворецкой линии (зеленая ветка) метро Москвы от станции «Сокол» до станции «Новокузнецкая». Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

За несколько минут до этого Дептранс информировал об увеличении интервалов на центральном участке ветки из-за человека на пути.

В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Других подробностей, в том числе информации о состоянии упавшего на пути человека, не приводится.

По состоянию на 08:46 движение на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график, сообщили в Дептрансе.

В конце февраля сообщалось, что в Москве 11-летний ребенок упал с платформы на пути в метро и угодил под поезд. Инцидент произошел на станции метро «ЦСКА» Большой Кольцевой линии. Мальчик упал на железнодорожные пути прямо под прибывающий поезд — машинист успел применить экстренное торможение, однако ребенок все равно оказался под составом.

Ранее в метро Москвы начали тестировать новый способ оплаты.

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