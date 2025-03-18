Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как свести к минимуму страдания от весенней аллергии

Врач Сережина посоветовала весной сделать специальный анализ крови Alex2
close
Shutterstock

Весна — сложный период для людей, страдающих аллергией. Помимо пыльцы, опасность может скрываться и в продуктах питания. Об этом в беседе с РИАМО напомнила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Многие аллергики, по ее словам, вынуждены круглый год избегать таких продуктов, как цитрусовые, орехи, мед, яйца и специи. С наступлением весны к этому списку добавляются овощи, фрукты и даже некоторые ягоды, способные спровоцировать перекрестные реакции.

«Если точно не знаете, на что именно реагируете, стоит пройти специальный аллергочип Alex2 — это исследование, которое выявляет до 300 аллергенов за одно взятие крови. Оно поможет понять, какие продукты безопасны, а какие лучше исключить. Особенно важно это для тех, у кого реакция на продукты меняется из года в год», — сказала специалист.

Она также посоветовала весной отказаться от продуктов пчеловодства, алкоголя и специй, таких как тмин, анис и карри, поскольку они часто усиливают аллергические реакции. В то же время зеленые овощи, например брокколи, полезны.

До этого Сережина рассказала, как самостоятельно справиться с весенней аллергией.

По ее словам, избежать обострения возможно, если минимизировать контакт с аллергенами. Например, переехать на время в другую местность, а если это невозможно, использовать другие меры предосторожности.

Она посоветовала не выходить на улицу в часы пиковой концентрации пыльцы в воздухе — утром и в первой половине дня. Если же прогулка неизбежна, на помощь придут солнцезащитные очки и медицинская маска, которые помогут защитить слизистые. Также стоит выбирать одежду, которую легко стирать, отметила врач.

Ранее россиянам объяснили, как отличить весеннюю аллергию от ОРВИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами