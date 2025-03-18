Россиянам объяснили, как свести к минимуму страдания от весенней аллергии

Весна — сложный период для людей, страдающих аллергией. Помимо пыльцы, опасность может скрываться и в продуктах питания. Об этом в беседе с РИАМО напомнила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Многие аллергики, по ее словам, вынуждены круглый год избегать таких продуктов, как цитрусовые, орехи, мед, яйца и специи. С наступлением весны к этому списку добавляются овощи, фрукты и даже некоторые ягоды, способные спровоцировать перекрестные реакции.

«Если точно не знаете, на что именно реагируете, стоит пройти специальный аллергочип Alex2 — это исследование, которое выявляет до 300 аллергенов за одно взятие крови. Оно поможет понять, какие продукты безопасны, а какие лучше исключить. Особенно важно это для тех, у кого реакция на продукты меняется из года в год», — сказала специалист.

Она также посоветовала весной отказаться от продуктов пчеловодства, алкоголя и специй, таких как тмин, анис и карри, поскольку они часто усиливают аллергические реакции. В то же время зеленые овощи, например брокколи, полезны.

До этого Сережина рассказала, как самостоятельно справиться с весенней аллергией.

По ее словам, избежать обострения возможно, если минимизировать контакт с аллергенами. Например, переехать на время в другую местность, а если это невозможно, использовать другие меры предосторожности.

Она посоветовала не выходить на улицу в часы пиковой концентрации пыльцы в воздухе — утром и в первой половине дня. Если же прогулка неизбежна, на помощь придут солнцезащитные очки и медицинская маска, которые помогут защитить слизистые. Также стоит выбирать одежду, которую легко стирать, отметила врач.

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