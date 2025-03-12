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Россиянам объяснили, как отличить весеннюю аллергию от ОРВИ

Врач Бондаренко: ОРВИ, в отличие от аллергии, не вызывает зуд в глазах
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Shutterstock

Основными симптомами аллергии на пыльцу являются зуд в глазах, слезотечение, насморк, заложенность носа, частое чихание и в некоторых случаях кашель. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила врач-аллерголог научно-исследовательского клинического Института детства Алена Бондаренко.

«Может быть такое, что симптомы развиваются остро, и тогда человек может решить, что он заболел ОРВИ. Но чаще всего при сезонных заболеваниях зуда в глазах и носу не будет», — сказала специалист.

Для определения точного диагноза она посоветовала сдать мазок из носа и общий анализ крови.

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина до этого рассказала, как справиться с весенней аллергией.

По ее словам, избежать обострения возможно, если минимизировать контакт с аллергенами. Например, переехать на время в другую местность, а если это невозможно, использовать другие меры предосторожности.

Она посоветовала не выходить на улицу в часы пиковой концентрации пыльцы в воздухе — утром и в первой половине дня. Если же прогулка неизбежна, на помощь придут солнцезащитные очки и медицинская маска, которые помогут защитить слизистые. Также стоит выбирать одежду, которую легко стирать, отметила врач.

Ранее врач рассказала, каких продуктов стоит избегать аллергикам весной.

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