Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как справиться с весенней аллергией

Врач Сережина: аллергикам не стоит выходить на улицу в пики концентрации пыльцы
close
Shutterstock

Избежать обострения весенней аллергии возможно, если минимизировать контакт с аллергенами. Например, переехать на время в другую местность, а если это невозможно, использовать другие меры предосторожности. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Например, не выходить на улицу в часы пиковой концентрации пыльцы в воздухе — это утро и первая половина дня. Если же прогулка неизбежна, на помощь придут солнцезащитные очки и медицинская маска, которые помогут защитить слизистые. Также стоит выбирать одежду, которую легко стирать, и менять ее как можно чаще», — посоветовала специалист.

Дома также важно создать безопасную среду, продолжила она. Необходимо закрыть окна или использовать влажную марлю, чтобы не пропустить в помещение пыльцу. Кроме того, стоит регулярно проводить влажную уборку, а питомцам устраивать водные процедуры после каждой прогулки.

Врач также рекомендует выяснить, какие продукты вызывают аллергию. Это можно определить с помощью комплексного теста, такого как аллергочип. Он выявляет до 300 аллергенов, включая перекрестные, и помогает понять, какой пищи стоит избегать.

Ранее врач объяснил, какие привычки в семье провоцируют развитие аллергии у детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами