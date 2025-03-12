Россиянам рассказали, как справиться с весенней аллергией

Избежать обострения весенней аллергии возможно, если минимизировать контакт с аллергенами. Например, переехать на время в другую местность, а если это невозможно, использовать другие меры предосторожности. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Например, не выходить на улицу в часы пиковой концентрации пыльцы в воздухе — это утро и первая половина дня. Если же прогулка неизбежна, на помощь придут солнцезащитные очки и медицинская маска, которые помогут защитить слизистые. Также стоит выбирать одежду, которую легко стирать, и менять ее как можно чаще», — посоветовала специалист.

Дома также важно создать безопасную среду, продолжила она. Необходимо закрыть окна или использовать влажную марлю, чтобы не пропустить в помещение пыльцу. Кроме того, стоит регулярно проводить влажную уборку, а питомцам устраивать водные процедуры после каждой прогулки.

Врач также рекомендует выяснить, какие продукты вызывают аллергию. Это можно определить с помощью комплексного теста, такого как аллергочип. Он выявляет до 300 аллергенов, включая перекрестные, и помогает понять, какой пищи стоит избегать.

Ранее врач объяснил, какие привычки в семье провоцируют развитие аллергии у детей.