Полиция выселила несколько сотен мигрантов из здания театра в центре Парижа

Полиция Парижа выселила несколько сотен мигрантов, с декабря прошлого года занимавших здание театра Gaite lyrique в центре города. Об этом сообщает РИА Новости.

Эвакуация людей началась во вторник утром. Однако активисты по защите прав мигрантов попытались помешать выселению. В ходе столкновений сотрудники полиции применили слезоточивый газ.

Накануне префект Парижа Лоран Нуньес выдал распоряжение об окончательном выселении около 450 мигрантов, находящихся в здании театра и требующих предоставить им жилье. Мигранты заняли здание 10 декабря 2024 года. В этом им помогла Ассоциация по защите прав мигрантов.

В январе во Франции ужесточили правила для иммигрантов. Наиболее значимые изменения связаны с пересмотром принципов так называемого права земли. В частности, вводятся более строгие условия для иностранных родителей, стремящихся получить французский паспорт для ребенка, который был рожден на территории Франции.

В декабре прошлого года лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призывал Францию к выходу из ЕС в ответ на решение Европейского суда, обязывающее Париж выплачивать пособия семьям нелегальных мигрантов.

Ранее из Парижа выгнали почти 20 тысяч мигрантов и бездомных к олимпийским играм.