К Олимпиаде из Парижа выгнали почти 20 тысяч мигрантов и бездомных

Более 19,5 тысячи жителей палаточных лагерей и приютов были перемещены из Парижа в другие регионы. Об этом сообщила коалиция общественных организаций Le Revers de la Medaille («Обратная сторона медали») в своем финальном отчете, который опубликован на официальном сайте.

По информации источника, власти французской столицы перед Играми провели «социальную чистку» объектов, которые находились рядом с местом проведения соревнований. Жителей этих объектов, включая мигрантов, увозили за пределы Парижа.

В отчете указано, что некоторых выселяли по несколько раз, поэтому указанная цифра может быть завышена. При этом 4,5 тысячи человек, которых вынужденно переселили, не достигли совершеннолетия.

Летние Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа. Во Францию в нейтральном статусе отправились 15 атлетов из России. Успеха сумели добиться только российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Сарре Эррани и Ясмин Паолини.

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