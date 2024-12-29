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Филиппо призвал Францию выйти из Евросоюза

Филиппо призвал Францию выйти из ЕС, чтобы не платить пособия нелегалам
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Alexis Sciard/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Францию к выходу из ЕС в ответ на решение Европейского суда, обязывающее Париж выплачивать пособия семьям нелегальных мигрантов. Об этом политик написал в соцсети Х.

Он процитировал сообщения СМИ о том, что иностранные граждане больше не обязаны подтверждать регулярный въезд детей во Францию для получения пособий. Филиппо охарактеризовал это решение как нарушение суверенитета Франции. В своем посте он также выразил возмущение тем, что право ЕС превалирует над национальным законодательством, включая Конституцию Франции.

Он назвал «Frexit» (выход Франции из ЕС) единственным способом «прекратить безумие» и вернуть стране контроль над миграционной политикой.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейский союз может развалиться за полгода из-за эгоизма Франции и Германии. Он отметил, что опасается негативных изменений во имя эгоистических национальных целей этих крупных стран.

Ранее в Польше предложили ЕС способ борьбы с мигрантами.

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