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Во Франции ужесточили правила для иммигрантов

Глава МВД Франции Брюно Ретайо ужесточил правила для иммигрантов
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Французский министр внутренних дел Брюно Ретайо ужесточил правила легализации иммигрантов, проживающих в стране, которые были установлены его предшественником Мануэлем Вальсом в 2012 году. Об этом сообщает корреспондент «Коммерсанта» во Франции Алексей Тарханов.

По его словам, Ретайо придерживается жесткого подхода в вопросах миграционной политики. Он неоднократно заявлял, что необходимо покончить с законодательными стимулами для нелегальной миграции.

«Французы ожидают порядка, и я намерен им его гарантировать», — подчеркнул министр на пресс-конференции в Версале.

Наиболее значимые изменения связаны с пересмотром принципов так называемого права земли. В частности, вводятся более строгие условия для иностранных родителей, стремящихся получить французский паспорт для ребенка, который был рожден на территории Франции.

В соответствии с новым регламентом, предложенным Ретайо, родители должны легально находиться в стране не менее одного года. Только в таком случае их ребенок сможет претендовать на гражданство.

В декабре во Франции выявили группу выходцев из Чечни, нелегально перевозивших мигрантов.

Ранее из Парижа выгнали почти 20 тысяч мигрантов и бездомных к олимпийским играм.

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