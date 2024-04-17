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Сомнолог назвал два главных способа избавиться от сонного паралича

Сомнолог Полуэктов: всего два правила помогут избавиться от сонного паралича

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Freepik.com

Сонный паралич – это сбой естественного физиологического механизма, а не заболевание, поэтому не требует особого лечения. Избавиться от таких ночных приступов, которые часто сопровождаются разными кошмарами, можно при соблюдении двух правил – не спать на спине и вовремя ложиться спать, рассказал врач-сомнолог, доцент, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов Общественной Службе Новостей.

В обычном состоянии сны не переходят в ощущение реальности, так как в этой фазе сна мышечная активность подавляется естественным механизмом. Однако иногда этот механизм не успевает отключиться и продолжает действовать дольше, чем нужно. В результате притормаживается процесс перехода организма в бодрствование, из-за чего человек понимает, что проснулся, однако не может пошевелиться из-за подавления мышечного тонуса и продолжает видеть сны «в реальности».

Причиной такого состояния является обычный сбой, отметил сомнолог.

«Сбои иногда бывают, в этом нет ничего страшного, и сонный паралич — весьма частое явление», — подчеркнул он.

Сонный паралич связан с двумя основными причинами – нарушение режима сна и сон на спине. Достаточно исключить два этих фактора, чтобы решить проблему, заключил Полуэктов.

Напомним, специалисты подчеркивают, что сонный паралич и лунатизм – разные вещи, так как в первом случае человек просыпается, а во втором – нет. При лунатизме просыпается способность управлять телом, хотя сознание еще спит.

Сомнологи ранее назвали семь действенных практик по быстрому засыпанию.

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