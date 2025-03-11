Российские ученые назвали причины сонного паралича и чувства падения во сне

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) в преддверии Всемирного дня сна (14 марта) раскрыли причины некоторых феноменов, связанных со сном. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Известно, что сон состоит из четырех стадий: дремоты, легкого сна, глубокого сна и REM-фазы, также известной как быстрый сон. Во время глубокого сна организм восстанавливается и вырабатывает гормоны, а сновидения чаще всего связаны с REM-фазой.

Сонный паралич — это состояние, при котором человек просыпается, но не может двигаться. Это происходит из-за нарушения перехода между бодрствованием и REM-фазой. Мозг может интерпретировать это как угрозу, вызывая галлюцинации и чувство страха. Однако это явление не связано с психическими расстройствами и проходит самостоятельно через несколько минут.

Ощущение падения во сне, сопровождающееся резким вздрагиванием, — это мышечное подергивание. Оно возникает, когда мозг проверяет, правильно ли функционирует тело. Это явление может быть связано с усталостью, недостатком кальция или почечной недостаточностью.

В ПНИПУ отметили, что у некоторых животных, включая дельфинов, китов и морских котиков в ходе эволюции появилась возможность однополушарного сна, позволяющего сохранять бдительность во время отдыха. Человек не способен к однополушарному сну, однако ему доступны люцидные, или осознанные сновидения, в которых спящий понимает, что он во сне, и может управлять его сюжетом.

Ученые Пермского Политеха добавили, что темперамент влияет на то, какие сны и как часто видит тот или иной человек. Известно, что холерикам обычно снятся яркие, эмоциональные сны с активными сюжетами, сангвиникам — насыщенные сны, связанные с работой, флегматикам — редкие и отрывочные сны, а меланхоликом — слабо выраженные и связанные с прошлым сны.

Ранее эксперт назвал самую вредную позу для сна.