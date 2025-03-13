На видео попало, как неуправляемый автомобиль наехал на женщину после взрыва в Тобольске

В Тобольске на видео попал неуправляемый авто, наехавший на женщину после взрыва

В Тобольске после взрыва на женщину наехала неуправляемая машина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В результате взрыва газа там разнесло дом и прохожую завалило металлоконструкциями, а затем на нее наехал автомобиль. Однако женщина встала и пошла», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после взрыва на женщину падают обломки, затем припаркованный белый легковой автомобиль наезжает на пострадавшую. Также на записи видно, что женщина встает и быстро уходит.

До этого сообщалось, что в Новокузнецке на улице Туркменской Honda Vezel сбил бежавшую за собакой школьницу. Уличная камера запечатлела произошедшее. На кадрах видно, как девочка бежит за собакой по проезжей части, где ее сбивает автомобиль. В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее автомобиль застрял в подземном переходе и повис над лестницей.