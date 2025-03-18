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Депутат раскритиковал идею ввести военную подготовку пятиклассников

Депутат Смолин: военная подготовка в школах будет лишней нагрузкой для детей
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Shutterstock

Российские школьники уже сегодня сильно перегружены, поэтому введение дополнительных занятий только усилит нагрузку и не принесет положительного эффекта. Так первый зампред комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин прокомментировал 360.ru идею своего коллеги о введении военной подготовки в школах с пятого класса.

«Я хочу напомнить, что российские школьники и сейчас перегружены, и на предложение вводить любые новые уроки всегда отвечаю: давайте будем более эффективно использовать те, которые есть», — подчеркнул Смолин.

Он добавил, что для учащихся пятых классов подобные уроки не подходят по возрасту, и предложил заменить их просто военно-спортивными лагерями. В них можно создать условия, близкие к реальным, в отличие от школьных занятий, где информация будет только теоретической, заключил парламентарий.

Напомним, накануне первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что после событий в Курской области детей нужно обучать оказанию первой медицинской помощи, действиям при воздушной атаке, а также для защите себя и своих близких. Если обучать этому с пятого класса, то население будет готово к любым действиям, к любым провокациям, подчеркнул он.

Позднее он объяснил важность своей идеи тем, что западные страны начинают показывать явную эскалацию у российских границ, и в долгосрочной перспективе такая ситуация сохранится. Таким образом, по мнению депутата, геополитическая обстановка требует от россиян быть готовыми к любым вызовам, особенно на фоне объединения западных стран и наращивания военных бюджетов.

Ранее в Госдуме заявилиhttps://www.gazeta.ru/social/news/2025/01/10/24804416.shtml, что школьникам нужно рассказывать о мошенниках на уроках ОБЖ.

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