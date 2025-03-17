Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ призвали вернуть военную подготовку в школах после событий в Курской области

Депутат Водолацкий: военную подготовку в РФ стоит преподавать с пятого класса
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Начальная военная подготовка должна преподаваться с пятого класса. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, после событий в Курской области детей нужно обучать оказанию первой медицинской помощи, действиям при воздушной атаке, а также для защиты себя и своих близких.

«Поэтому нам нужно в каждой школе начиная с 5-го класса, не 9-10-го, а с 5-го класса начинать начальную военную подготовку. И тогда у нас население будет готово к любым действиям, к любым провокациям», — заявил Водолацкий.

Он отметил, что в Курской области малое количество граждан знали об оказании помощи и о том, как сделать перевязку или наложить жгут. Помимо этого, мирные жители, по словам парламентария, не знали о том, как защитить себя от дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого жители Курска пожаловались, что школьников стали часами держать в коридорах и подвалах учебных заведений из-за воздушных тревог. По словам родителей, некоторые семьи отказываются от возможности переводить детей на дистанционное обучение из-за личных взглядов на образование.

Ранее Минобороны показало кадры с брошенными ВСУ позициями в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами