В РФ призвали вернуть военную подготовку в школах после событий в Курской области

Начальная военная подготовка должна преподаваться с пятого класса. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, после событий в Курской области детей нужно обучать оказанию первой медицинской помощи, действиям при воздушной атаке, а также для защиты себя и своих близких.

«Поэтому нам нужно в каждой школе начиная с 5-го класса, не 9-10-го, а с 5-го класса начинать начальную военную подготовку. И тогда у нас население будет готово к любым действиям, к любым провокациям», — заявил Водолацкий.

Он отметил, что в Курской области малое количество граждан знали об оказании помощи и о том, как сделать перевязку или наложить жгут. Помимо этого, мирные жители, по словам парламентария, не знали о том, как защитить себя от дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого жители Курска пожаловались, что школьников стали часами держать в коридорах и подвалах учебных заведений из-за воздушных тревог. По словам родителей, некоторые семьи отказываются от возможности переводить детей на дистанционное обучение из-за личных взглядов на образование.

Ранее Минобороны показало кадры с брошенными ВСУ позициями в Курской области.