В Госдуме объяснили смысл введения военной подготовки школьников

В сложившихся условиях введение военной подготовки школьников с пятого класса – это не просто мера предосторожности, а вопрос будущего России, самая настоящая необходимость, заявил автор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В беседе с 360.ru он объяснил свою идею тем, что сегодня геополитическая обстановка требует от россиян быть готовыми к любым вызовам, особенно на фоне объединения западных стран и наращивания военных бюджетов.

Парламентарий заявил, что западные страны начинают показывать явную эскалацию у российских границ, подчеркнув, что такая ситуация в долгосрочной перспективе сохранится. По его мнению, нужно думать не только о завершении СВО на Украине, но и о будущем в целом, в том числе важно успеть подготовить детей к противостоянию с Западом, которое сохранится на годы вперед.

«Введение начальной военной подготовки с пятого класса — это не просто мера предосторожности, это необходимость. В этом возрасте дети уже способны воспринимать, запоминать и анализировать материал. Примером могут служить кадетские корпуса, где ребята начинают обучение с пятых-шестых классов», — заявил Водолацкий.

Он привел в пример введенные с 2023 года программы в центре «Воин», включающие в себя огневую, тактическую, инженерную подготовку, обучение навыкам управления беспилотниками, основам тактической медицины, организации связи, изучению истории России и вопросов нацбезопасности.

В условиях введения санкций против и постоянных обстрелов российских городов введение военной подготовки в школах – это «жизненная необходимость», а также нацеливание на будущее страны, заключил депутат.

Напомним, накануне Водолацкий заявил, что после событий в Курской области детей нужно обучать оказанию первой медицинской помощи, действиям при воздушной атаке, а также для защите себя и своих близких. Если обучать этому с пятого класса, то население будет готово к любым действиям, к любым провокациям, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Петербурге откроют курс подготовки военных психологов для ветеранов СВО.