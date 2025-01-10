В Госдуме заявили, что школьникам нужно рассказывать о мошенниках на уроках ОБЖ

Российским школьникам нужно рассказывать на уроках о телефонных мошенниках, чтобы дети знали об их уловках, заявила «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Я неоднократно об этом говорила и выступала. Очень важно, чтобы в школах детям об этом рассказывали, потому что под влияние и под действие мошенников, к сожалению, попадают люди абсолютно разного возраста и социального статуса. Мы слышали, как и сотрудники банков попадали под действия мошенников, и представители министерств и ведомств. Дети должны об этом знать. Очень важно, чтобы мы им давали информацию, которая востребована в тот период времени, в той жизни, в которой они живут. Поэтому я выступала и за введение во время уроков ОБЖ знаний по оказанию первой [медицинской] помощи — это действительно практический навык, который очень нужен. А информация [о мошенниках], возможно, поможет избежать те или иные уловки», — сказала она.

Депутат добавила, что одни мошенники психологически воздействуют на людей, а другие запугивают или обманывают их. По мнению Лантратовой, дети должны знать, что не нужно сообщать личную информацию по телефону.

«Они действуют профессионально, есть разного рода мошенники. Есть с психологическим образованием, многие люди рассказывают, как они впадают в состояние полугипноза во время разговора с ними и не понимают, как могли совершить ту или иную транзакцию после разговора. Бывают те мошенники, которые действуют на основании страха, запугивания или просто обманывая людей. Суть заключается в том, что важно об этом знать. Прежде всего, если тебе звонят, надо лишний раз подумать. Лучше перезвонить лично в банк по проверенному номеру, не сообщать никакие вещи», — заключила она.

10 января семья студента Московского физико-технического института (МФТИ) сообщила в одной из групп вуза, что первокурсник Петр Ветчинкин совершил самоубийство под давлением «мошенников-ВСУшников», добивавшихся от него совершения теракта. Молодой человек скончался 21 декабря 2024 года.

Мошенники «терроризировали» Ветчинкина по телефону в течение шести часов, «навешивали» на него кредиты и писали недостоверные письма о том, что он якобы состоит в экстремистской организации. Отмечается, что они также угрожали расстрелом его семьи и близких людей.

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