В Госдуму внесут проект о единых мерах поддержки для участников спецоперации

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов внесет на рассмотрение Государственной думы (ГД) проект базового закона о единых мерах поддержки участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

Законопроект предполагает освобождение участников СВО и членов их семей от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство, а также обеспечение сохранности транспорта на постоянной основе. Помимо этого, проект предлагает предоставить бойцам СВО безвозмездное использование земельного участка, а также компенсацию расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и части выплаты за капитальный ремонт.

Кроме того, инициатива затронет детей участников СВО. Законопроект предполагает их внеочередное принятие в детский сад, а также бесплатное посещение занятий и кружков, горячее питание, зачисление в детские спортивные команды и некоторые культурные региональные учреждения.

Осуществлять предложенные инициативы будут за счет регионального бюджета. При этом для реализации проекта могут быть привлечены средства из федерального бюджета.

До этого президент России Владимир Путин призвал активизировать работу по поддержке ветеранов боевых действий и их семей и уделять особое внимание участникам СВО, вернувшимся после тяжелых ранений.

Ранее Путин поблагодарил женщин, участвующих в СВО.