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После гибели пяти детей и взрослого при пожаре в Башкирии завели уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после гибели шести человек при пожаре в Башкирии

В Башкирии после гибели шести человек при пожаре возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление СК.

Возгорание произошло ночью 18 марта в квартире двухэтажного дома в селе Вперед. Когда на место происшествия прибыли пожарные, открытого горения не было. Площадь возгорания составила 2,5 кв. м. В его тушении участвовали пять человек и две единицы техники. В квартире без признаков жизни нашли трех девочек и двух мальчиков в возрасте от четырех до семи лет, а также 33-летнего мужчину. По предварительной информации, во время трагедии мать была на работе, а с детьми находился сожитель. Они задохнулись, надышавшись едким дымом от плавящегося натяжного потолка.

В СК заявили, что сейчас на месте происшествия работают следователи. Они осмотрели квартиру, назначили судебные экспертизы и допрашивают очевидцев, чтобы установить все обстоятельства пожара.

Ранее мальчики подожгли мусор дома и отправили двухлетнего брата в больницу.

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