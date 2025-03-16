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Два мальчика подожгли мусор у себя дома и отправили двухлетнего брата в больницу

На Алтае два мальчика подожгли мусор и отправили маленького брата в больницу
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Павел Лисицын/РИА Новости

На Алтае два мальчика у себя дома подожгли мусор и отправили своего маленького брата в больницу. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 15 марта в доме, расположенном в городе Камень-на-Оби. Двое несовершеннолетних подожгли в жилище мусор и устроили там пожар.

В результате случившегося пострадал двухлетний брат мальчиков. Ребенка доставили в медицинское учреждение с признаками отравления угарным газом, врачи оказали ему всю необходимую помощь.

Следователи по факту произошедшего организовали проверку по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В данный момент детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Орле во время пожара в многоквартирном доме спасли пять человек, еще 12 эвакуировали из опасной зоны. К ликвидации возгорания привлекли 18 сотрудников экстренных служб и пять единиц техники.

Ранее отец спас восьмилетнюю дочь из горящей квартиры.

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