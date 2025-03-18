В Башкирии пятеро детей погибли из-за натяжного потолка

В башкирском селе Вперед при пожаре погибли пятеро детей и 33-летний мужчина, сообщает в своем Telegram-канале региональное управление МЧС.

Как рассказали в ведомстве, пожар произошел ночью в квартире двухэтажного дома в Давлекановском районе. По предварительной информации, там загорелся натяжной потолок. Когда на место происшествия прибыли пожарные, открытого горения не было. Площадь возгорания составила 2,5 кв. м. В его тушении участвовали пять человек и две единицы техники.

Согласно публикации, в квартире без признаков жизни нашли трех девочек и двух мальчиков в возрасте от четырех до семи лет.

Накануне в другом башкирском селе — Раевский — случайные прохожие спасли из огнядетей, которые остались дома одни и устроили пожар. Сначала мужчина заметил в окне первого этажа мальчика, который сидел на подоконнике и звал на помощь. Из окна при этом валил едкий дым. Мужчина поспешил на помощь ребенку, разбил окно и вытащил четырехлетнего мальчика из горящей квартиры. Он заметил, что в дальнем углу комнаты находится еще один ребенок — двухлетняя девочка, и позвал на помощь других очевидцев. Один из неравнодушных прохожих запрыгнул в квартиру и вытащил ее на улицу.

Ранее мальчики подожгли мусор дома и отправили двухлетнего брата в больницу.