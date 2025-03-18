Из-за пожара в башкирском селе Вперёд погибли пятеро детей и один мужчина

Пятеро детей и один мужчина погибли в результате пожара в Башкирии

В селе Вперёд Давлекановского района Башкирии произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибли пять детей, в том числе четверо близнецов, и мужчина. Причиной возгорания, по предварительным данным, мог стать натяжной потолок. На момент прибытия МЧС открытое горение не было зафиксировано, однако в квартире были обнаружены тела жертв. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Прокуратура проводит проверку.

В ночь на вторник, 18 марта, в селе Вперёд Давлекановского района Республики Башкортостан произошел трагический пожар в одном из жилых домов. Очаг возгорания был зафиксирован в квартире на втором этаже двухэтажного дома по улице Центральной. По предварительным данным, причиной пожара мог стать натяжной потолок, который начал гореть в жилом помещении. В то время, как сотрудники МЧС прибыли на место, открытое горение уже прекратилось, площадь пожара составила 2,5 квадратных метра. К тушению привлекались пять человек и две единицы техники.

Спасатели обнаружили в квартире тела пяти малолетних детей — 7-летней девочки, двух 5-летних девочек-близнецов, двух 3-летних мальчиков-близнецов, а также 33-летнего мужчины.

Как выяснил «Башинформ», предварительно, во время трагедии мать была на работе, а с детьми находился сожитель.

Они задохнулись, надышавшись едким дымом от плавящегося потолка.

На место выехали представители региональной прокуратуры, Следственного комитета, а также сотрудники Главного управления МЧС по Республике Башкортостан во главе с исполняющим обязанности начальника главка МЧС по Башкортостану Эдуардом Идрисовым и прокурором Давлекановского района Тимуром Каюмовым.

По факту гибели людей Следственный комитет возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Прокуратура республики начала проверку, в ходе которой будут оценены как соблюдение требований пожарной безопасности в доме, так и соблюдение законодательства, касающегося защиты прав несовершеннолетних.

Накануне в другом башкирском селе — Раевский — случайные прохожие спасли из огня детей, которые остались дома одни и устроили пожар. Сначала мужчина заметил в окне первого этажа мальчика, который сидел на подоконнике и звал на помощь, а из окна при этом валил едкий дым. Мужчина разбил окно и вытащил четырехлетнего мальчика из горящей квартиры. Он заметил, что в дальнем углу комнаты находится еще один ребенок — двухлетняя девочка, и позвал на помощь других очевидцев. Один из неравнодушных прохожих запрыгнул в квартиру и вытащил ее на улицу.