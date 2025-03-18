Дела о строительстве укреплений в Курской области передали в Москву

Центральный аппарат МВД России будет расследовать уголовные дела, связанные с мошенничеством, растратой и другими преступлениями, совершенными при строительстве оборонительных сооружений на российской-украинской границе в Курской области. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По ее информации, соответствующее решение было принято Генпрокуратурой РФ. Согласно ему, дела переданы из УМВД по Курской области в Следственный департамент МВД. Надзорное ведомство считает, что расследование необходимо вести на «более высоком, межрегиональном уровне», поскольку все пять уголовных дел, ранее возбужденных региональными следователями, напрямую связаны между собой, а сами преступления совершались не только в Курской области, но и в других регионах. Кроме того, их исполнителями являются руководители «Корпорации развития Курской области», другие чиновники и предприниматели из разных мест.

14 марта временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что у «Корпорации развития Курской области», которую уличили в мошенничестве, «испорчена карма», но она продолжает работу. По его словам, организация продолжит «существование в каком-то виде».

Экс-гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина и его бывшего заместителя Игоря Грабина задержали в конце прошлого года. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных селах Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. По данным следствия, они неправомерно израсходовали более 173 млн рублей бюджетных средств в рамках одного из контрактов. При этом Лукин недавно получил медаль за вклад в укрепление обороны.

Ранее Хинштейн анонсировал новые уголовные дела по коррупции в Курской области.