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Прохожие спасли из горящего дома двоих детей, которые баловались с огнем и устроили пожар

В Башкирии прохожие спасли из огня двоих детей, которые случайно подожгли дом
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МЧС России

В Башкирии случайные прохожие спасли из огня мальчика и девочку, которые остались дома одни и устроили пожар. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в селе Раевский. Мужчина заметил в окне первого этажа двухэтажного дома мальчика, который сидел на подоконнике и звал на помощь. Из окна при этом валил едкий дым.

Мужчина поспешил на помощь ребенку, разбил окно и вытащил четырехлетнего мальчика из горящей квартиры. Он заметил, что в дальнем углу комнаты находится еще один ребенок — двухлетняя девочка, и позвал на помощь других очевидцев. Один из неравнодушных прохожих запрыгнул в квартиру и вытащил малолетнюю на улицу.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб потушили возгорание. Выяснилось, что дети остались одни дома, решили побаловаться с огнем и устроили пожар. Отмечается, что малолетние не пострадали, но надышались дымом. Их госпитализировали.

Ранее два мальчика подожгли мусор у себя дома и отправили двухлетнего брата в больницу.

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