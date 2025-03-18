В Гидрометцентре рассказали о погоде в столице и Подмосковье в ближайшие дни

Вильфанд: в ближайшие ночи в Москве и области будет холодно

В ближайшие трое суток в Москве и Подмосковье по ночам будет холодно. Об этом «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Так, в ночь на 18 марта в столице ожидается -6...-8°C, в Московской области — до -11°C. В ночь на среду прогнозируется -4...-6°C, по области — -9°C, а в некоторых районах — до -13°C.

Температура воздуха днем во вторник составит 0...+4°C, в среду — +2...+4°C. Это ниже нормы.

Вильфанд отметил, что уже в четверг ночная температура воздуха начнет повышаться. Она составит -3...+2°C. Днем термометры покажут +5...+10°C, что на 1-2 градуса выше нормы.

17 марта начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что волна холодов в Москве закончится в третьей декаде марта.

16 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец утверждал, что комфортная весенняя погода вернется в Москву в пятницу, 21 марта.

Ранее москвичей предупредили о возможном похолодании в конце марта.