Москвичей предупредили о возможном похолодании в конце марта

Синоптик Шувалов: в Москве не исключен еще один возврат холодов в конце марта

В конце марта — начале апреля возможен еще один возврат холодов в Москву. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает RT.

Он отметил, что в начале следующей недели температура воздуха не будет слишком низкой: до — 5°C, однако днем ожидается около 0°C. При этом во второй половине недели температура будет значительно повышаться и достигнет 8°C.

«То есть небольшое напоминание о прошедшей зиме у нас в первой половине недели в виде снега и морозов ночных и намек на возврат к весне — во второй половине недели», — заявил Шувалов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что потепление ожидается в Москве и области в конце следующей недели. Метеоролог рассказал, что 20–21 марта в столичном регионе прогнозируются небольшие осадки. При этом в ночь на 21 марта температура воздуха в Москве и области может составить от -2°C до +3°C.

По его словам, в эти дни температура воздуха в столичном регионе будет выше нормы на три градуса. В то же время метеоролог предупредил жителей Москвы и области об образовании гололедицы на дорогах.

Ранее в одном из российских городов ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды.