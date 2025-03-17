«У нас и в мае снег бывает»: синоптик рассказал, когда в Москве закончится волна холодов

Волна холодов в Москве закончится в третьей декаде марта. Об этом kp.ru рассказал начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Он уточнил, что ночи в столице будут морозными до среды, 19 марта. Самым холодным днем недели станет понедельник, 17 марта, — температура воздуха составит 0…-2°C. Во вторник днем ожидается 0…+2°C, в оба дня возможен небольшой снег.

При этом в среду потеплеет до +4…+6°C, добавил синоптик. К концу недели, несмотря на слабые ночные заморозки, дневная температура будет составлять +9…+11°C.

«Перспектива радужная и весенняя — сейчас эту волну холода переживем, а третья декада марта все расставит на свои места. Пойдем уверенно, с положительными эмоциями к повышению температур! <...> У нас и в мае снег частенько бывает. И в июне раз в 50 лет белые мухи летают», — заключил Варакин.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что комфортная весенняя погода вернется в Москву в пятницу, 21 марта. Он добавил, что в субботу, 22 марта, воздух в столице днем прогреется до +5°C...+10°C. Ночью будет около 0°C.

Ранее москвичей предупредили о возможном похолодании в конце марта.