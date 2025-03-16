Синоптик рассказал, когда в Москву вернется комфортная весенняя погода

Комфортная весенняя погода вернется в Москву в пятницу, 21 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В пятницу, за счет старта адвекции теплого воздуха и усиления влияния погожего антициклона, начнется возвращение комфортной весенней погоды, под утро не ниже -3°C…+2°C, дневная температура повысится до +4°C…+9°C», — написал специалист.

Тишковец добавил, что в субботу, 22 марта, воздух в столице днем прогреется до +5°C...+10°C. Ночью будет около 0°C. В воскресенье, 23 марта, «станет еще на градус-другой выше», отметил синоптик. При этом, по словам специалиста, в выходные ожидается рост атмосферного давления до 762 мм ртутного столба.

Утром 16 марта научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что потепление ожидается в Москве и области в конце следующей недели. Метеоролог рассказал, что 20–21 марта в столичном регионе прогнозируются небольшие осадки. При этом в ночь на 21 марта температура воздуха в Москве и области может составить от -2°C до +3°C.

Ранее москвичей предупредили о возможном похолодании в конце марта.