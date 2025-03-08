В Армении после землетрясения зарегистрировали десятки афтершоков

Специалисты зафиксировали более 40 афтершоков в районе города Спитак в Армении, где утром 8 марта произошло землетрясение. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал пресс-секретарь министерства внутренних дел республики Нарек Саркисян.

«По состоянию на данный момент, зафиксировано 45 афтершоков, самый сильный из которых магнитудой 3,2 — в девяти километрах севернее Спитака», — говорится в заявлении.

Как отметил представитель МВД, сейсмологическая активность будет сохраняться еще в течение некоторого времени. В связи с этим он призвал граждан сохранять спокойствие.

В публикации уточняется, что к текущему моменту сотрудники армянских экстренных служб получили информацию о повреждении объектов в двух городах страны — Артик и Гюмри. В первом населенном пункте с пятого этажа одного из зданий упали два камня, во втором — от аварийного здания отвалился кусок облицовки площадью два квадратных метра.

«Пострадавших нет», — подчеркнул пресс-секретарь.

До этого журналисты «Sputnik Армения» со ссылкой на данные МВД республики сообщили, что в 9:26 по местному времени (8:26 мск) в районе города Спитак было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6. Очаг подземных толчков находился на расстоянии шести километров от населенного пункта, при этом их могли ощутить жители сразу нескольких регионов страны. Среди них — Тавушская, Лорийская и Ширакская области.

Ранее жители одного из российских регионов ощутили подземные толчки от землетрясения в Армении.