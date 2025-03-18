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В Краснодаре горожанам порекомендовали не выходить на улицу из-за задымления

ЕДДС Краснодара: горожанам из-за задымления следует не покидать домов
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Алексей Куденко/РИА Новости

Жителям Краснодара из-за задымления следует воздержаться от пребывания на открытом воздухе. Об этом сообщает Telegram-канал единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города.

Проживающие в разных районах Краснодара граждане заявили о сильном запахе гари. По данным пожарных, в настоящее время горений на открытой территории в Краснодаре нет. Очаги возгорания есть в соседней Адыгее. Неблагоприятная роза ветров привела к тому, что на территории Краснодара возникли обширные зоны задымления. В связи с этим горожанам лучше не выходить на улицу.

16 марта сообщалось, что спасателям удалось потушить пожар в лесном массиве в районе Гидростроителей города Краснодара.

В тот же день глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко рассказал, что пожарные локализовали два очага возгорания лесной подстилки в районе аула Малое Псеушхо и села Анастасиевка в Краснодарском крае.

Ранее пожарные потушили горящий камыш под Краснодаром.

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