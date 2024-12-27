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Стало известно, когда проведут летные испытания SSJ-100 New с российскими двигателями

«Известия»: испытания импортозамещенных SSJ-100 New пройдут в начале 2025 года
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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Летные испытания двух самолетов SSJ-100 New с российскими двигателями ПД-8 проведут в начале 2025 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

В публикации отмечается, что сейчас на самолетах отрабатывают варианты пассажирского салона и тестируют оборудование.

В ОАК подчеркнули, что двигатели ПД-8 должны передать в начале 2025 года, после этого самолеты передадут на летно-испытательную станцию завода в Комсомольске-на-Амуре, где их будут готовить к испытаниям. Авиалайнеры с новыми моторами проведут около 200 тестовых полетов.

В июне сообщалось, что опытный образец ближнемагистрального самолета SJ-100 из импортозамещенных деталей начал сертификационные летные испытания.

Первый полет проходил на аэродроме в подмосковном Жуковском, во время него проходила испытания российская топливная система.

Также сообщалось, что в правительстве России утвердили планы производства самолетов МС-21 и SSJ New.

Авиаэксперт оценил перспективы SJ-100 после прохождения летных испытаний.

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