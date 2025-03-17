МЧС: эвакуация жителей Суджанского района Курской области продолжается

Спасатели эвакуировали из Суджанского района Курской области 465 человек

Эвакуация жителей Суджанского района Курской области продолжается, за последние сутки оттуда вывезли 42 человека. Об этом сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале.

«Совместными усилиями сотрудников МЧС России, Минобороны РФ и других структур вывезены 465 человек, 42 — за последние сутки», — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что спасатели ведомства сопровождают граждан в пункты временного размещения (ПВР), помогают обустроиться, оформить документы, искать родных и близких.

В Курской области организована работа 88 ПВР, решены вопросы всестороннего обеспечения, в том числе оказания медицинской и психологической помощи, рассказали в министерстве и добавили, что все мероприятия проводятся в рамках действующего режима контртеррористической операции.

13 марта в Минобороны доложили президенту Владимиру Путину, что достигли завершающей стадии операции по освобождению Курской области. В тот же день стало известно, что ВС РФ заняли Суджу, захваченную ВСУ в августе прошлого года.

Ранее Хинштейн рассказал о работах по эвакуации мирных жителей Курской области.