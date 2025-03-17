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МЧС: эвакуация жителей Суджанского района Курской области продолжается

Спасатели эвакуировали из Суджанского района Курской области 465 человек
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Эвакуация жителей Суджанского района Курской области продолжается, за последние сутки оттуда вывезли 42 человека. Об этом сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале.

«Совместными усилиями сотрудников МЧС России, Минобороны РФ и других структур вывезены 465 человек, 42 — за последние сутки», — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что спасатели ведомства сопровождают граждан в пункты временного размещения (ПВР), помогают обустроиться, оформить документы, искать родных и близких.

В Курской области организована работа 88 ПВР, решены вопросы всестороннего обеспечения, в том числе оказания медицинской и психологической помощи, рассказали в министерстве и добавили, что все мероприятия проводятся в рамках действующего режима контртеррористической операции.

13 марта в Минобороны доложили президенту Владимиру Путину, что достигли завершающей стадии операции по освобождению Курской области. В тот же день стало известно, что ВС РФ заняли Суджу, захваченную ВСУ в августе прошлого года.

Ранее Хинштейн рассказал о работах по эвакуации мирных жителей Курской области.

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