Пассажира вырвало 30 раз после «вонючего» блюда в самолете

Пассажира авиакомпании Etihad Airways вырвало 30 раз после того, как он съел в самолете блюдо с неприятным запахом. Об этом сообщает издание The Independent.

27-летний британский турист Кэмерон Каллаган описал свой опыт фразой «рейс из ада». Он рассказал, что отравился едой во время шестичасового перелета из Манчестера (Великобритания) в Абу-Даби (ОАЭ).

Британец рассказал, что пассажирам подали пасту с помидорами, сыром и курицей. Несмотря на неприятный запах блюда, он решил его съесть, так как был голоден. Каллаган признался, что уже через 20 минут после еды у него начались боли в желудке. Вскоре у него дважды случилась диарея, а затем началась сильная рвота. Мужчина пожаловался, что ходил в туалет каждые пять минут, лежал в позе эмбриона и к концу полета настолько сильно опорожнил свое тело, что даже не мог встать.

Каллаган рассказал, что ему пришлось остаться в задней части самолета вместе со стюардессой, чтобы туалет был всегда доступен для него. В конце полета его доставили в медицинский пункт аэропорта Абу-Даби в инвалидном кресле, где ему поставили капельницу с препаратом против рвоты.

В Etihad Airways заявили, что компания очень серьезно относится к таким происшествиям и тщательно их расследует. Там подчеркнули, что еда на этом рейсе, как обычно, готовилась и хранилась в условиях строгого контроля температуры и подобных сообщений о заболеваниях от других пассажиров, которым подавали такую ​​же еду, не было.

В конце февраля в Мексике женщину сняли с рейса, потому что она слишком часто ходила в туалет перед взлетом. Уточнялось, что журналистка Джоанна Чиу, возвращавшаяся из отпуска, была вынуждена покинуть борт самолета авиакомпании WestJet из-за расстройства желудка.

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