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Женщину сняли с рейса, потому что она слишком часто ходила в туалет перед взлетом

Mirror: в Мексике пассажирку сняли с рейса из-за расстройства желудка
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

В Мексике женщину сняли с рейса, потому что она слишком часто ходила в туалет перед взлетом, пишет Mirror.

Джоанна Чиу, журналистка, возвращавшаяся из отпуска в Мексике, была вынуждена покинуть борт самолета авиакомпании WestJet из-за расстройства желудка, которое заставило её несколько раз посетить туалет перед взлетом.

«Меня выгнали с рейса , потому что у меня было расстройство желудка, и я слишком часто ходила в туалет перед взлетом. Никакого отеля или перебронированного рейса мне не предложили», — написала она.

Авиакомпания также не предоставила ей номер бронирования на новый рейс, предложив вернуться в аэропорт на следующий день для уточнения деталей.

«Если вас попросят сойти с самолета, не забудьте взять кошелек, паспорт и лекарства. Также полезно иметь оффлайн-переводчик», — добавила женщина.

Представитель авиакомпании принес извинения за инцидент, заявив, что безопасность и здоровье пассажиров и экипажа являются приоритетом компании.

«Мы искренне извиняемся перед Джоанной за неудобства и дискомфорт, которые она испытала. Наш экипаж обучен принимать трудные, но необходимые решения в интересах безопасности всех на борту», — говорится в заявлении.

Ранее переволновавшаяся пассажирка залезла на крыло самолета и отказывалась слезать.

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