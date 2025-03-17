Врач назвала симптомы туберкулеза

Симптомы туберкулеза могут напоминать острое респираторное заболевание (ОРЗ). Об этом в беседе с RT рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

По ее словам, у пациентов могут появляться кашель с мокротой, высокая температура, ночная потливость и слабость. Если через три недели после заражения появляются боль или дискомфорт в грудной клетке при дыхании, кровь в мокроте, а также снижается вес, она призвала обратиться к врачу.

«Заражение туберкулезом в большинстве случаев происходит воздушно-капельным путем: инфицированный человек выделяет бактерии при кашле, чихании или просто разговоре. Микроорганизмы оказываются во внешней среде и оттуда проникают в дыхательные пути здорового человека», — отметила Демьяновская.

Главный врач клиники «Семейная» на Речном вокзале Наталья Васильева до этого рассказала «Газете.Ru», что туберкулез является социальным заболеванием, потому что риск заболеть всегда повышается, если человек долгое время проводит в помещениях, где много людей и мало свежего воздуха. В группе особо высокого риска жители общежитий, подопечные детских домов и домов престарелых, курсанты военных училищ, военнослужащие, лица, находящиеся в местах лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в детском саду Кемерово работала воспитательница с туберкулезом.