В детском саду Кемерово работала воспитательница с туберкулезом

NGS42: в Кемерово в детсаду работал воспитатель с туберкулезом

В Кемерово родители рассказали о том, что в детском саду работает воспитательница с туберкулезом. Об этом сообщает NGS42.

По словам местных жителей, у педагога одной из групп диагностировали болезнь, но другим группам об этом не сообщили. Администрация учреждения якобы не придала этому значения и не приняла необходимых мер. Более того, она призвала не распространять информацию о произошедшем.

Ситуацию прокомментировали в администрации города. Там заявили, что изначально женщина ушла на больничный из-за травмы, о болезни узнали спустя более чем две недели.

«О диагнозе «туберкулез» стало известно только 27 февраля, после чего незамедлительно были инициированы все предусмотренные санитарные мероприятия», – поделились в мэрии.

В детском саду обработали все помещения, также меры приняли в отношении людей, которые могли контактировать с воспитательницей. Сейчас, по словам администрации, проводятся все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности людей.

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