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Фигуранты дела о перестрелке с полицейскими в Подмосковье получили сроки

РИА: фигуранты дела о перестрелке с полицией в Подмосковье получили до 14,5 года
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Московский областной суд приговорил к срокам от 13,5 до 14,5 года фигурантов уголовного дела о перестрелке с полицейскими в Подмосковье, после которой не спасли одного сотрудника органов. Об этом рассказал адвокат одного из обвиняемых Олег Зернов в беседе с РИА Новости.

«Суд приговорил Али Алиева к 13,5 года, Рамазана Алиева к 14 годам, Ахмеда Темирова к 14,5 года, Станислава Чартаева к 14 годам»‎, — сказал Зернов.

Он также отметил, что собирается обжаловать приговор своему подзащитному Али Алиеву.

Летом 2023 года владелец автосервиса в Орехово-Зуевском городском округе Московской области вызвал полицейских из-за того, что клиенты вымогали у него деньги за якобы некачественный ремонт машины. Полицейские прибыли на вызов и столкнулись с вооруженным сопротивлением. В ходе перестрелки один правоохранитель случайно ранил коллегу. Тот получил несовместимые с жизнью травмы.

Фигурантам было предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее в Дербенте ранили полицейского при исполнении.

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