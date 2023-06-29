В Подмосковье клиент автосервиса требовал вернуть деньги за ремонт и убил полицейского

В Подмосковье подозреваемый в вымогательстве ранил двоих полицейских. Один из них скончался, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 28 июня. Владелец автосервиса вызвал полицейских из-за того, что клиенты вымогали у него деньги за якобы некачественный ремонт машины. Полицейские прибыли на вызов и столкнулись с вооруженным сопротивлением. Один из пострадавших полицейских получил несовместимые с жизнью травмы, его напарник остается в больнице.

Как пишет Telegram-канал Baza, сотрудники органов внутренних дел были ранены в ногу и спину. Cтрелявший получил в ответ ранение ноги. В его отношении возбуждено уголовное дело по 317-й статье УК РФ о посягательстве на жизнь двух оперуполномоченных. Подозреваемый был задержан в Орехово-Зуеве.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. К настоящему времени оттуда изъято пять гильз.

Ранее житель Новосибирской области пригрозил убить соседку и открыл стрельбу по полицейским.