Блогера Шабутдинова не привезли в суд

Начало слушаний по делу Шабутдинова перенесли, поскольку его не привезли в суд

Пресненский суд Москвы не смог начать рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, поскольку его не доставили в суд. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, судом было решено отложить заседание на 3 апреля в 14:00 мск.

В начале процесса стало известно, что Шабутдинова перевели из СИЗО-2 в СИЗО-1, из-за чего его не смогли доставить в суд. Адвокаты и прокурор сошлись во мнении, что рассмотрение дела в отсутствие обвиняемого невозможно.

25 февраля Пресненский суд Москвы продлил на шесть месяцев срок ареста Шабутдинову.

10 февраля прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера. Ведомство установило, что он создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах.

Ранее блогершу Лерчек оставили под домашним арестом.