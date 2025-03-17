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Лерчек оставили под домашним арестом

РЕН ТВ: блогершу Валерию Чекалину оставили под домашним арестом
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Телеграм-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Блогершу Валерию Чекалину (она же — Лерчек) оставили под домашним арестом. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным канала, защита Чекалиной ходатайствовала об изменении меры пресечения блогерши на запрет определенных действий или подписку о невыезде. Лерчек, уточняет РЕН ТВ, не присутствовала на заседании.

4 октября 2024 года суд отправил Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина под домашний арест на фоне обвинений в совершении ими валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Третьим фигурантом дела стал их бизнес-партнер Роман Вишняк.

Обвинение подозревает блогеров Чекалиных в незаконном выводе из России более 250 млн рублей. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит». Операции совершались через банк в Дубае.

В январе 2025 года суд продлил Чекалиной домашний арест до 26 марта.

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