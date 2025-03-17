Мартиндейл: рад, что больше не имею ничего общего с США

Американец Дэниэл Мартиндейл, который два года помогал России в украинском тылу, заявил ТАСС, что рад больше не иметь ничего общего с США. Такое заявление он сделал после приказа американского президента Дональда Трампа наносить массированные удары по объектам хуситов в Йемене.

«Такая безрассудная война, при полном пренебрежении к жертвам среди гражданского населения, является одной из причин, по которой я очень рад, что больше не имею ничего общего с Соединенными Штатами», — сказал Мартиндейл.

Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам США о начале масштабных военных действий против «террористов-хуситов» в Йемене 15 марта. Глава Белого дома отметил, что эта военная операция должна защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства.

Также Трамп призвал власти Ирана прекратить поддержку йеменских хуситов и не угрожать «американскому населению и их президенту».

25 января хуситы пригрозили США блокировкой прохода американских судов в Баб-эль-Мандебский пролив в случае признания их террористической организацией.

4 марта Госдеп США признал движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» иностранной террористической организацией.

Ранее американец Мартиндейл заявил, что Киев должен быть поставлен на колени.