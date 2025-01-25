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Хуситы пригрозили США из-за планов объявить их террористами

Хуситы угрожают США запретить проход судов в Баб-эль-Мандебском проливе
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Mohammed Mohammed/Global Look Press

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) рассматривает возможные меры в ответ на включение со стороны США движения в список иностранных террористических организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Движение рассматривает возможность принятия мер против США, в том числе установление запрета на проход американских судов по проливу Баб-эль-Мандеб», — говорится в сообщении.

Данный пролив соединяет Красное море с Аденским заливом и Аравийским морем.

Также отмечается, что хуситы намерены запретить проход кораблям любой страны, которая сделает то же самое, что и Вашингтон.

23 января президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает процесс признания движения йеменских хуситов «Ансар Аллах» иностранной террористической организацией. В тексте документа говорится, что хуситам оказывает поддержку Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, а «Ансар Аллах» угрожает безопасности граждан США и стабильности мировой морской торговли на Ближнем Востоке. Движение хуситов в Йемене осудило решение США признать его террористической организацией, назвав этот шаг попыткой навредить всему йеменскому народу и его делу поддержки палестинцев.

Ранее США нанесли удары по подземным объектам хуситов.

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