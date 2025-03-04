США признали хуситов террористами

Государственный департамент США признал йеменское хуситское движение «Ансар Аллах» террористической организацией. Об этом пишет The Guardian.

Это означает, что спонсирование хуситов и другая материальная помощь им повлекут за собой штрафы и санкции со стороны администрации США. Поводом для признания хуситов террористами стали неоднократные атаки на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе и на американских военных на Ближнем Востоке.

23 января президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает процесс признания движения йеменских хуситов «Ансар Аллах» иностранной террористической организацией. В тексте документа говорится, что хуситам якобы оказывает поддержку Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, а «Ансар Аллах» угрожает безопасности граждан США и стабильности мировой морской торговли на Ближнем Востоке.

25 января хуситы пригрозили США заблокировать проход судов в Баб-эль-Мандебский пролив в случае признания их террористической организацией.

Ранее хуситы заявили о седьмой атаке на американский авианосец.