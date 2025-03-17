В России хотят штрафовать компании за наем работников на неподходящие должности

В России нужно принять меры, чтобы жители не прельщались зарплатами курьеров и не шли массово в эту сферу. Им необходимо предоставлять различные преимущества при трудоустройстве по профессии, а компании, которые принимают квалифицированных сотрудников на неподходящие должности, следует штрафовать, заявила НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

В России растут зарплаты, в том числе для сотрудников с высшим образованием, отметила депутат. По ее мнению, работа курьером — это всегда вынужденная мера, на которую люди соглашаются, зная, что эта работа не имеет будущего. Курьеры зарабатывают за счет процента от выполненных заказов, трудятся сверхурочно, причем часто в эту профессию идут не молодые люди, а достаточно взрослые.

Сложившаяся ситуация создает опасный «перекос» на рынке труда, бороться с которым нужно несколькими методами, заявила Пилипенко. Она предложила мотивировать молодых людей учиться, объяснять им, что курьер — это лишь временная работа. Также следует пересмотреть уровень зарплаты для квалифицированных специалистов на значимых позициях, в том числе врачей, соцработников, работников культуры. К ним в обществе важно сформировать уважительное отношение, убеждена депутат.

«Есть мировая практика: если предприятие берет специалиста с высшим образованием на среднюю должность, то на компанию накладывается штраф за то, что она неправильно использует ресурсы. Это тоже один из механизмов влияния», — привела пример парламентарий.

Она призвала чаще демонстрировать в СМИ социальную рекламу, которая бы мотивировала молодежь учиться, а при трудоустройстве предоставлять преференции тем, кто имеет высшее образование.

До этого эксперты сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, что в Москве зарплаты у курьеров в марте оказались на 19% выше, чем у квалифицированных специалистов с высшим образованием. Так, медианная зарплата курьеров в марте составила 130 тысяч рублей, а людям с высшим образованием предлагают около 105 тысяч рублей. При этом аналитики полагают, что спрос на курьеров еще не достиг пика, следовательно, их зарплаты будут продолжать расти.

Ранее в Госдуме объяснили массовый уход курьеров ради работы на заводах.