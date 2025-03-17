В SuperJob объяснили разрыв в зарплатах курьеров и людей с высшим образованием

SuperJob: в Москве курьерам платят больше, чем людям с высшим образованием

Зарплаты у курьеров в Москве в марте 2025 года оказались на 19% выше, чем у квалифицированных специалистов с высшим образованием. Об этом сообщили эксперты сервиса по поиску работы SuperJob в исследовании «Индекс курьера», пишет РБК.

По данным аналитиков, медийная зарплата курьеров в марте составила 130 тысяч рублей. В свою очередь, людям с высшим образованием предлагают около 105 тысяч рублей. При этом эксперты полагают, что спрос на курьеров еще не достиг пика, следовательно, их зарплаты будут продолжать расти.

Как пояснили в SuperJob, подъем зарплат в сфере курьерских услуг связан с увеличением спроса на сервисы доставки и общим сокращением рабочей силы.

«Курьеры ни в чем не виноваты. Отлично, что их труд достойно оплачивается. Курьеры взяты как пример самой распространенной и массовой работы, не требующей образования и квалификации», — заявили РБК в SuperJob.

До этого в hh.ru рассказали «Газете.Ru» о самых высокооплачиваемых профессиях в феврале текущего года. Первые две строчки списка заняли дата-сайентисты и DevOps-инженеры из IT-сферы, которым готовы платить в среднем 245 тысяч и 240 тысяч рублей соответственно. Также высокие зарплаты у агентов по недвижимости — в феврале они достигли 175,4 тысячи рублей. В топ-5 также оказались программисты (150 тысяч рублей) и курьеры (146 тысяч рублей). Средняя зарплата россиян к началу февраля составила 73,4 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что россияне готовы потерять в зарплате ради работы рядом с домом.