Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В SuperJob объяснили разрыв в зарплатах курьеров и людей с высшим образованием

SuperJob: в Москве курьерам платят больше, чем людям с высшим образованием
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Зарплаты у курьеров в Москве в марте 2025 года оказались на 19% выше, чем у квалифицированных специалистов с высшим образованием. Об этом сообщили эксперты сервиса по поиску работы SuperJob в исследовании «Индекс курьера», пишет РБК.

По данным аналитиков, медийная зарплата курьеров в марте составила 130 тысяч рублей. В свою очередь, людям с высшим образованием предлагают около 105 тысяч рублей. При этом эксперты полагают, что спрос на курьеров еще не достиг пика, следовательно, их зарплаты будут продолжать расти.

Как пояснили в SuperJob, подъем зарплат в сфере курьерских услуг связан с увеличением спроса на сервисы доставки и общим сокращением рабочей силы.

«Курьеры ни в чем не виноваты. Отлично, что их труд достойно оплачивается. Курьеры взяты как пример самой распространенной и массовой работы, не требующей образования и квалификации», — заявили РБК в SuperJob.

До этого в hh.ru рассказали «Газете.Ru» о самых высокооплачиваемых профессиях в феврале текущего года. Первые две строчки списка заняли дата-сайентисты и DevOps-инженеры из IT-сферы, которым готовы платить в среднем 245 тысяч и 240 тысяч рублей соответственно. Также высокие зарплаты у агентов по недвижимости — в феврале они достигли 175,4 тысячи рублей. В топ-5 также оказались программисты (150 тысяч рублей) и курьеры (146 тысяч рублей). Средняя зарплата россиян к началу февраля составила 73,4 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что россияне готовы потерять в зарплате ради работы рядом с домом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами