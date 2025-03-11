В Госдуме объяснили массовый уход курьеров ради работы на заводах

В России стало известно, что курьеры начали массово ходить с работы ради трудоустройства на заводы. В производственном секторе наблюдается стабилизация с кадрами, а в сфере доставок – наоборот, сложности. Это нормальный процесс изменений условий на рынке труда, а дефицит курьеров смогут компенсировать студенты, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб Общественной Службе Новостей.

Работая на заводе, человек получает зарплату чуть ниже, чем курьер на двух ставках. Однако при этом он имеет четкий восьмичасовой график работы, социальные гарантии, выплаты и льготы. Работодатель отчисляет взносы в фонд страхования, оплачивает больничные, предоставляет оплачиваемые отпуска. Все это, по мнению Бессараб, перевешивает плюсы высоких зарплат курьеров, которые остаются самозанятыми, работающими на свой страх и риск.

«Заболел — больничного нет. Хочешь пойти в отпуск — пожалуйста, только отпускных не будет. Чтобы заработать 100 тысяч на заводе, нужно работать с 8 до 5, может, чуть больше. Чтобы заработать 150 тысяч в доставке, нужно работать с 8 и до 22-23 часов, с коротким перекусом на ходу», — объяснила депутат.

Передвигаются курьеры на самокатах и велосипедах, что тоже не очень просто. А сама ситуация с заработком тоже не отличается стабильностью. Так, на крупные праздники вроде Нового года и 8 Марта заказов приходит много, но впереди – период отпусков, когда количество заказчиков, а следом и заработок курьеров резко снижается, отметила Бессараб.

На этом фоне логично, что курьеры стремятся встать на учет в центре занятости, получить образование и найти другую работу, более спокойную и стабильную, считает парламентарий. Дефицит кадров в службах доставки, по ее мнению, будет компенсироваться студентами, готовыми на работу в определенные часы и смены.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что зарплатный бум в сфере доставки — явление временное, а профессия курьер перестанет быть популярной после того, как в компаниях пройдут процессы структуризации и оптимизации. Он отнес курьеров к исчезающим профессиям, отметив, что сфера доставки вскоре уйдет в «премиум-сегмент» и станет недоступной представителям среднего класса, которые будут пользоваться пунктами выдачи заказов.

Ранее у курьеров в Москве стали отбирать транспорт.