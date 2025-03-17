Хинштейн: доступ в ряд населенных пунктов могут открыть на этой неделе

Въезд в ряд населенных пунктов в Курской области, на территории которых был ограничен доступ, могут открыть уже на этой неделе. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн на заседании областного правительства, пишет ТАСС.

«По мере работы саперов перечень населенных пунктов, куда оперативный штаб ограничил доступ, также будет сокращаться. Рассчитываю, что уже на этой неделе в ряд населенных пунктов доступ будет открыт», — сказал Хинштейн.

В конце прошлой недели российские войска перешли в активное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 км территорий, захваченных Вооруженными силами Украины (ВСУ). В частности, 13 марта был установлен полный контроль над Суджей — единственным городом, который оккупировали украинские военные в Курской области. Населенный пункт удерживали с августа 2024 года.

До этого депутат Верховной рады София Федина обвинила своих коллег в поражении ВСУ под Курском и на границе с Сумской областью. Она заявила, что из-за безответственности депутатов Рады, которые отказались срочно созывать комитет с вызовом главнокомандующего для обсуждения ситуации в регионе, столько жертв среди военных и пропавших без вести.

Ранее «Газета.Ru» публиковала фото из освобожденной Суджи.