МЧС Дагестана перевели в режим повышенной готовности из-за крупного пожара

В Дагестане МЧС перевели в режим повышенной готовности из-за ландшафтного пожара

В Республике Дагестан сотрудников МЧС перевели в режим повышенной готовности из-за ландшафтного пожара. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Накануне в регионе выявили ландшафтный пожар площадью восемь гектаров в районе села Хрюг. Площадь пожара составила восемь гектаров. Из них 1,5 гектара приходятся на земли лесного фонда.

Всего к ликвидации возгорания привлекли более 120 сотрудников экстренных служб и 22 единицы специальной техники.

16 марта министерство природных ресурсов Краснодарского края сообщило, что на территории региона локализовали лесной пожар. Очаги возгорания зафиксировали в районе населенных пунктов Анастасиевка, Псеушко и Червяков.

Как рассказали в ведомстве, пожар у Анастасиевки локализовали на площади 8,1 гектара. Возгорание около населенных пунктов Червяков и Псеушко, в свою очередь, локализовали на площади 2,3 гектара и 5,1 гектара соответственно.

Ранее огнеборцы ликвидировали возгорание камыша в Краснодарском крае.