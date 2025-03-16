В Дагестане произошел ландшафтный пожар

Ландшафтный пожар произошел в районе села Хрюг, расположенного в Республике Дагестан. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

«Огонь распространился на земли лесного фонда», — говорится в заявлении.

В тексте уточняется, что общая площадь пожара составила восемь гектаров. Из них 1,5 гектара приходятся на земли лесного фонда.

По данным ведомства, в настоящее время угроза для населенных пунктов и объектов экономики отсутствует. Всего к ликвидации возгорания привлекли более 120 сотрудников экстренных служб и 22 единицы специальной техники.

«Тушение осложняется труднодоступной местностью», — подчеркивается в публикации.

16 марта министерство природных ресурсов Краснодарского края сообщило, что на территории региона локализовали лесной пожар. Очаги возгорания зафиксировали в районе населенных пунктов Анастасиевка, Псеушко и Червяков.

Как рассказали в ведомстве, пожар у Анастасиевки локализовали на площади 8,1 гектара. Возгорание около населенных пунктов Червяков и Псеушко, в свою очередь, локализовали на площади 2,3 гектара и 5,1 гектара соответственно.

Ранее огнеборцы ликвидировали возгорание камыша в Краснодарском крае.