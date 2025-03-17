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Приговор бывшему инженеру «Уралвагонзавода» за госизмену не изменили

Продавший чертежи ВСУ экс-работник «Уралвагонзавода» не смог обжаловать приговор
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Второй апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор 32-летнему бывшему инженеру-технологу «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»» (УВЗ) Данилу Мухаметову по делу о госизмене. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда в понедельник.

Осужденный подал апелляционную жалобу на судебный приговор в виде 16 лет лишения свободы, но не смог его обжаловать. Судья не нашел оснований для отмены наказания.

По данным следствия, с сентября 2022 года по март 2023-го он вместе с женой Викторией, которая тоже работала на УВЗ, но оператором, передавал украинскому куратору данные военно-технического характера, которые могли использовать против безопасности России. За проданные Украине чертежи пара получила 100 тыс. рублей.

Мухаметовых задержали в апреле 2023 года во время спецоперации ФСБ. В начале ноября 2024 года Мухаметова приговорили к 16 годам колонии и 300 тыс. рублей штрафа. Затем Свердловский областной суд приговорил к 12,5 года колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей и его жену.

Ранее жителю Иркутска вынесли приговор за передачу данных о военных объектах куратору ВСУ.

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