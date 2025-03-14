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Жителю Иркутска вынесли приговор за передачу данных о военных объектах куратору ВСУ

ФСБ: жителя Иркутска приговорили к 14 годам колонии за госизмену
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Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Иркутска за государственную измену и помощь в террористической деятельности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Суд установил, что россиянин в августе 2023 года связался через мессенджер с представителями запрещенной на территории России террористической организации. В переписке он сообщил кураторам, что готов помогать им, «приобрел знания по склонению, вербовке и вовлечению лиц в террористическую организацию».

В итоге осужденный собирал информацию о режимных объектах Минобороны России и передавал ее представителям украинских спецслужб и членам террористической организации.

Мужчину признали виновным в госизмене, содействии террористической деятельности, пропаганде терроризма, а также в участии в деятельности террористической организации. Ему назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части срока — в колонии строгого режима, заключил судья.

Ранее ФСБ показала задержанного россиянина, которого завербовала Украина.

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