В столице из Москвы-реки вытащили тонущего мужчину

В Таганском районе столицы в Москву-реку провалился мужчина. Он начал тонуть, но на место происшествия оперативно вызвали спасателей, передает 360.ru со ссылкой на источник.

В экстренные службы сообщили, что пострадавший находится в воде. После прибытия на место происшествия спасателям пришлось использовать для вызволения мужчины штурмовую лестницу и веревку. Его удалось поднять из воды, после чего пострадавшего начали осматривать врачи скорой помощи.

На Москве-реке в Покровском-Стрешневе мужчина провалился под лед и стал тонуть. Его спасли благодаря своевременной реакции очевидцев. Также в Москву-реку недавно упал 72-летний рыбак. Инцидент произошел на набережной на Перервинском плесе. Спасли его благодаря местной жительнице, которая увидела момент происшествия в окно и быстро позвонила в службу спасения. Мужчина не пострадал и отказался от госпитализации.

Ранее льдину с тремя рыбаками оторвало на Ладожском озере.